شنبش: قانون العقوبات الليبي ينص على إعدام كل من سهل دخول العدو

قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب رمضان شنبش، إن قانون العقوبات الليبي المتعلق بالجنايات والجنح المضرة بالدولة، يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو للبلاد أو سلمه مدنا أو منشآت أو موانئ أو مخازن، وهو ما ينطبق على من قاموا بتوقيع اتفاقية مع تركيا لغزو ليبيا.

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