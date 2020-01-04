

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

04 January, 2020

دعا اتحاد عمال النفط والغاز، المؤسسة الوطنية للنفط إلى وقف التعامل مع الشركات التركية بعد قرار أنقرة التدخل عسكريا في ليبيا.

وبحسب وكالة نوفا قال رئيس اتحاد عمال النفط والغاز سعد دينار الفاخري إن عمال النفط في ليبيا “يستنكرون تعدي تركيا على سيادة الدولة الليبية بإرسال قواتهم إلى نجدة المجرمين من المليشيات والعصابات المارقة” معتبرا أن قرار تركيا يعد غزوا لليبيا “لإعادة أمجاد الدولة العثمانية.”