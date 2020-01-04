منخفض جوي بارد وتوقع ثلوج على المرتفعات

تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح هذه الليلة وساعات الصباح الباكر من الأحد، حيث لا تتجاوز 3 درجات مئوية على مناطق الجنوب، وتقترب من الصفر المئوي على المناطق الجبلية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر أغلب مناطق الشمال من مساء يوم غد بامتداد منخفض جوي مدعوم بتبريد في طبقات الجو العليا ينتج عنه تقلبات جوية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة مع تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة.

كما توقع المركز أن تكون الأمطار من جيدة إلى غزيرة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد بداية من يوم الاثنين على الجبل الأخضر وبعض مناطق الساحل الشرقي مما قد يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة مع احتمال سقوط زخات من الثلوج على بعض مناطق الجبل الأخضر.

من جهتها توقعت صفحة “طقس ليبيا” في “فيسبوك” أن تتساقط الثلوج الاثنين على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر مثل البيضاء والفايدية وسلنطة وسيدي الحمري.

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