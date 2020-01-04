الإسعاف والطوارئ: 3 جرحى و5 جثث في منطقة السدرة

أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي سقوط قتلى وجرحى في منطقة السدرة خلف صلاح الدين مؤكدا أن فرق الإسعاف تجد صعوبة في الوصول للمنطقة.

وقال علي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن فرق الإسعاف تمكنت من إخراج 3 جرحى (سيدة وأبنائها) مشددا على أن حالة السيدة حرجة فيما حالة أبنائها متوسطة.

وقال علي أن شهود العيان أبلغوهم بوجود 5 جثامين في الشوارع إلا انهم لا يستطيعون انتشالها بسبب خطورة الوضع مطالبا بإيجاد ممرات آمنة لخروج المدنيين وإتاحة الفرصة لفرق الإسعاف لانتشال القتلى وإسعاف الجرحى إن وجدوا.

وحول الأوضاع في منطقة صلاح الدين أكد علي أن أصوات قذائف تسمع بين الحين والآخر في المنطقة إلا أنها لم تخلف ضحايا حتى الآن.