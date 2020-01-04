البحرية المصرية تنفذ عملية «برمائية» كاملة بأحد شواطئ المتوسط

العنوان_القاهرة

نفذت القوات البحرية المصرية، السبت، عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، باشتراك حاملة المروحيات “الميسترال” جمال عبد الناصر ومجموعاتها القتالية.

جاء ذلك بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمد فريد، وقائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وشمل التدريب مشاركة فرقاطات طراز (جو ويند) وطراز (بيرى) ولنشات صواريخ طراز (سليمان عزت)، إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز (209)، وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية.

وشهد التدريب اشتراك القوات الجوية عبر الهليكوبتر الحديثة طراز( كاموف) وطائرات ( الأباتشى ) وطائرات (f-16)، إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك) فى ظل الوقاية المحققة من عناصر الدفاع الجوي واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

وتميز التدريب بالتنوع فى أساليب القتال مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث النخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة، ما عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة فى الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الإستراتيجيي والتعبوي والتكتيكي والذي يتطلب تنسيقات على المستويات كافة.

وشهد التدريب قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل طراز ( SH-2G ) بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات فى إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغوصات.