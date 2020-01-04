الجيش المصري يجري تدريبات برمائية في المتوسط

نفذ الجيش المصري تدريبات برمائية في البحر المتوسط بمشاركة فرق قتالية منوعة، اليوم السبت، وفق ما أفاد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية.

وأوضح المتحدث في بيان أن القوات البحرية نفذت عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط بمشاركة حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية، إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة، وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية.

ولفت إلى أن التدريب تميز بالتنوع في أساليب القتال مع استخدام جميع عناصر العملية البرمائية، كما نشر المتحدث صورا تظهر مشاهد من التدريبات.

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