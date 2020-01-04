

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

04 January, 2020

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تعرض مقر قوة العمليات الخاصة بالعاصمة طرابلس للقصف مخلفا “6 جرحى منهم 3 حالتهم حرجة” بالإضافة إلى تضرر المبنى.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تدين القصف متهمة قوات الجيش بالهجوم معتبرة أن استهداف المقار الأمنية “جرائم حرب” مطالبة “مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الأعمال” التي تستهدف “المقار الأمنية ورجال الأمن والشرطة وتروع المدنيين”.