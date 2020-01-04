ترجيح إرسال أول دفعة قوات تركية لليبيا الاثنين

مصادر لـقناة 218 تتوقع إرسال الدفعة الأولى من القوات التركية إلى ليبيا يوم الاثنين القادم
تعليقات
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الموت والهلاك من الليبيين الغيورين والشرفاء الاحرار في انتظارهم وكذلك الأسماك ولن تتوقعوا الموت من اي اتجاه سيأتي إليكم أيها الأوغاد ولن ينفعهم الصهيوني اوردغان المعتوه …
هذا وطننا أيها الفاسدون المجرمون العملاء والخونة ولن ينفعكم احد أبدأ وليبيا ليست سهلة والليبيون حزموا امرهم بالقتال مع قواتهم المسلحة العربية الليبية …
لعنة الله عليكم جميعا أيها الفاسدون المجرمون العملاء والخونة ووكلاء تركيا العثمانية …..
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صدقني الأتراك لا يمزحون يحولون حفتر وميلشياته إلى شاورما شاهدت كيف هزمت القوات الكردية مدعومةمن امريكا الاسراءيل السعودية والإمارات رغم تلقت الأطنان من الأسلحة الشاحنات انهارت أمام الجيش التركي في ساعات كذلك هزم داعش بي الانتحاريه في شمال سوريا مدينة الباب السورية أردوغان ارسل 3000 جندي إلى قطر بضع دبابات انتصرت قطر دول الأربعة المحاصرة إذا كانت الإمارات والسعودية البحرين مصر عحزت على هزيمة قطر دولة صغيرة على حدودها كيف سوف تنتصر هذه الدول في ليبيا تعتبر القارة في دولة
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يجب محاربة العملاء والخونة اللي جابوا الاتراك للوطن وطردهم قبل قدوم الاتراك المصيبة هي الخونة اللي معنا والاستعمار دائما ياتي عن طريق الخونة والعملاء ولما يتمكن مستحيل طرده مرة ثانية فيجب الدفاع على ليبيا وطرد الخونة والعملاء من طرابلس لازم من تنظيف البيت قبل قدوم الاستعمار من وصل الطليان للكفرة وسبها هم الخونة امثال السويحلي وغيره التاريخ يعيد نفسه
حى على الجهاد…….
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