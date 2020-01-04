بعد وصف حفتر بها لأردوغان.. #السلطان_المعتوه وسم يتصدر ترند تويتر بليبيا

أخبار ليبيا24

تفاعل عدد كبير من المغردين مع وصف القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، لرئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، بـ “السلطان المعتوه” وذلك في كلمة توجه بها للشعب الليبي ليل الجمعة.

واعتلى وسم #السلطان_المعتوه المرتبة الأولى كأكثر المواضيع تداولاً في “الترند” المحلي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وفي التفاصيل، عبّر المغردون عن فخرهم بالجيش الوطني الليبي وقيادته، ووقوف الليبيين صفًا واحدًا ضد التدخل التركي في ليبيا.

وقال أحد النشطاء، “قائدنا في الرجمة وقائدكم في لندن، وجيشنا في طرابلس ومليشياتكم منبطحة”.

وأضاف آخر، “قردوغان (أردوغان) يريد غزو ليبيا ونهب ثرواتها باسم اتفاقية الدفاع المشترك. الخزي والعار لمن باع ليبيا”.

وتابع آخر، “شواطئ ليبيا ستبقي حلم لـ “العصملي” طالما الشعب مع الجيش. سنضع خلافات الماضي ونتحد من أجل مستقبل واعد ولتذهب أذناب “العصملي” ومن ولاهم إلى الجحيم”.

وقال أحد المغردين، “ما لا يعلمه السلطان المعتوه، هو أننا كليبيين سنضع كل خلافاتنا جانباً للتصدي له ولجيشه العريان”.

ورأى أحد النشطاء، خلال تفاعلهم مع الوسم اعتلى قمة الترند، أن الرئيس التركي قدم خدمة لليبيين، بإعلانه إرسال قوات إلى ليبيا، حيث قال: “قدّم لنا السلطان المعتوه خدمة كبيرة جداً بعد أن كان سبباً في توحد الشعب والقبائل في ليبيا خلف القوات المسلحة بقيادة المشير حفتر متناسين الخلافات والترفع عن الانتماءات الضيقة التي حاولت الأيدي الخبيثة تفريقنا بها”.

وأشاد أحد الناشطين، بكلمة القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، مشيرًا إلى أنها وضعت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في حجمه الطبيعي.

قال الناشط، “أخيراً وجد أردوغان من يضعه في حجمه الطبيعي بعد أن وصفه قائد القوات المسلحة الليبية المشير حفتر بـ “السلطان المعتوه”.

ووصف حفتر في كلمة متلفزة للشعب الليبي، أردوغان بـ”السلطان التركي المعتوه” الذي يريد استهداف المنطقة العربية بإعلانه أن ليبيا إرث له.

وقال، إنه حان وقت “المواجهة وقبول التحدي ورص الصفوف ونبذ خلافاتنا فيما بيننا ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة ونحمل السلاح رجالا ونساء عسكريون ومدنيون”.

وتابع قائد الجيش الوطني، “تحرير طرابلس لم يعد محل شك لدى الشعب الليبي وقواته المسلحة والعالم”.

وطالب حفتر الشعب التركي بأن ينتفض في وجه أردوغان الذي وصفه بـ”السلطان العثماني المعتوه”، والوقوف في وجه مخططاته التوسعية.

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