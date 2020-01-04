أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن أعضاء مجلس النواب صوتوا في جلسة اليوم السبت في مدينة بنغازي بالأغلبية على تعديل مسمى الحكومة الليبية المؤقتة ليصبح الحكومة الليبية.

وقال بليحق في إيجاز مصور إن النواب أكدوا على دعم رئيس المجلس عقيلة صالح في جولاته الخارجية بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني ودعوة أعضاء مجلس النواب الذين لم يتمكنوا من حضور جلسة اليوم للالتحاق بالمجلس.

وأوضح بليحق أن النواب صوتوا بالإجماع على عدم إجازة وإلغاء مذكرة التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي واعتبارها كأنها لم تكن بالإضافة إلى إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب التدخل التركي إلى ليبيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.

وشدد بليحق على أن مجلس النواب صوت بالإجماع على قطع العلاقات مع النظام التركي وتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات كما قرر تخصيص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة بقيمة 20 مليار على ان تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020 والتصويت بالإجماع على الغاء جلسة مصادقة الاتفاق السياسي المشروطة مطالبا الهيئات والمنظمات الدولية بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق.