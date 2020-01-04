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بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

04 January, 2020

وجه تجمع قبيله الجماعات بالجفرة نداء الى ابناء القبيلة للاستعداد والتجهيز لخوض معركه الشرف للدفاع عن تراب ليبيا ضد الغزو التركي العثماني الذي غرته امانيه واوهمه شيطانه بأنه قادر على ان يحتل ارضنا ويذل ابناءنا .

واكدوا في بيان لهم اليوم صدر في هون بانهم سائرون على درب الاجداد وسيقاتلون مع كافة الليبيين الاحرار الى جانب الجيش الليبي وتحت قيادته الحكيمه

ودعا البيان كافة القبائل والمدن والمكونات الاجتماعية لتوحيد الكلمة وجمع الصفوف والتعاضد والاجتماع لحرب العدو الغازي.