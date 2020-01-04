الثني يبحث صيانة المرافق التعليمية

اجتمع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز لاستعراض أبرز المشاكل التي تواجه تنفيذ مشاريع صيانة وإنشاء المرافق التعليمية بمختلف مدن ومناطق البلاد.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحث مشاريع صيانة وإنشاء المرافق التعليمية االجاري بتنفيذها من قبل مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية وجهاز تنمية وتطوير المدن ووضع آلية مناسبة للإسراع في الانتهاء من هذه المشاريع للحاجة الماسة إليها للعام الدراسي الحالي وخاصة للمناطق البعيدة عن مركز المدن.

وأصدر الثني تعليماته لوزارة التعليم بالإسراع في تقديم خطتها للعام الحالي 2020 ميلادي شاملة كافة المرافق المستهدفة بالصيانة والإنشاءات وكذلك التجهيزات والمستلزمات المدرسية التي تحتاجها مؤكدا على ضرورة زيادة الاهتمام بصيانة وإنشاء المرافق التعليمية بالمناطق الجنوبية والغربية وتوطين المدارس المتنقلة (الحديثة) بالمناطق النائية.

وحر الاجتماع مدير عام مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية المصري العوكلي، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني، إضافة إلى مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا فرج الفريطيس.