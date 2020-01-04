المستشار صالح: السراج مستعد لفعل أي شيء وإدخال أي أجنبي إلى ليبيا لإنقاذ نفسه

ليبيا – وصف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مذكرتي التفاهم بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب اردوغان بأنها غير شرعية تتعارض مع الدستور والقانون.

المستشار صالح قال خلال حوار له مع صحيفة “المختار العربي” إن تركيا لا تستطيع فعل شيء وتصريحها بإرسال قوات إلى ليبيا ما هو إلا كلام فقط لا غير لأنها عندما أرسلت من قبل قام الجيش بتدميرها.

وتابع مضيفاً”لاتحاد الأوروبي أكد أن هذه الاتفاقية استفزازية وغير مقبولة وهذا انتصار كبير لنا ونحن لا نقبل هذه الاتفاقية وهي بالفعل أكثر من استفزازية هي تعد صفقة لبيع الوطن”، وتالياً نص الحوار التالي…

س/كيف تنظرون إلى مذكرتي التفاهم بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟

ج/هي اتفاقية غير شرعية تتعارض مع الدستور والقانون والاتفاقيات من المعروف أن يعتمدها مجلس النواب والدليل على صحة أقوالنا إن أردوغان عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب ولكن السراج لم يعرضها لأنه يسميها مذكرة تفاهم بينما هي في الحقيقة اتفاقية ويعلم جيدا أن مجلس النواب لن يقبلها ولن يمررها والشعب الليبي بأكمله يرفضها.

بذلنا مساعي كثيرة لإبلاغ المجتمع الدولي باعتراضنا على هذه الاتفاقية وأنها غير شرعية وطالبنا بعدم تسجيلها في الأمم المتحدة

س/ماذا عن تصريحان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن وجود مليون تركي مقيم في ليبيا؟

ج/استنكر تصريحات أردوغان بشأن وجود مليون تركي مقيم في ليبيا وهي مجرد محاولة لتبرير الاعتداء العسكري التركي على ليبيا التي تعد دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة.

الأتراك المقيمين في ليبيا وغيرهم تتم معاملتهم طبقاً للقوانين الليبية التي تحفظ لهم حقوقهم وليسوا في حاجة لتدخلات عسكرية من دولهم بحجة الحماية.

وهذه التصريحات ما هي إلا نكسة خطيرة لمبادئ الأمن والسلم الدوليين وعودة سافرة للفكر الاستعماري

س/ماذا عن رأي الاتحاد الأوروبي في اتفاقية تركيا والوفاق؟

ج/الاتحاد الأوروبي أكد أن هذه الاتفاقية استفزازية وغير مقبولة وهذا انتصار كبير لنا ونحن لا نقبل هذه الاتفاقية وهي بالفعل أكثر من استفزازية هي تعد صفقة لبيع الوطن

س/العديد من المراقبين انتقدوا الاتفاقية باعتبارها بوابة لإعادة احياء الدولة العثمانية هل تتفقون مع هذه المخاوف؟

ج/هذا جنون العظمة وليبيا بعيدة كل البعد عن أوهام أردوغان ونحن إذا بحاجة للدعم سوف نطلبه من جيراننا وليس من تركيا داعمة الإرهاب وليس بيننا حتى حدود بحرية وأمجاد الدولة العثمانية في ليبيا ما هي إلا الجهل والفقر والقهر والابتزاز.

س/ خلال زيارتكم للقاهرة أكد السيسي على دعم جهود الدولة الوطنية وأشار إلى الامتناع عن التدخل في الشأن الليبي .. كيف تقيم الدور المصري على الصعيد الإقليمي والدولي؟

ج/ منذ البداية والسيسي والبرلمان المصري داعمان للشرعية في ليبيا وسبق وأن صرح عدة مرات أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي الوحيد في ليبيا وأكد دعمه للجيش الليبي في حربه على الارهاب وأكد ذلك في تصريحاته ايضا أمس الأول عندما قال إن حكومة الوفاق رهينة للجماعات الارهابية وهذا صحيح والعالم كله يعلم ذلك.

س/حدثنا عن لقاء سيادتكم مع رئيس البرلمان المصري علي عبد العال؟ وما رأي البرلمان المصري في اتفاقية الرئاسي وتركيا؟

ج/لقائنا كان إيجابي ومثمر ونحن دائما في تواصل مع البرلمان المصري وفي الجلسة القادمة بيناير سنطالب بسحب الاعتراف من هذه الحكومة التي سقطت بموجب الاعلان الدستوري وحتى بالاتفاق السياسي نفسه لأنها لم تؤدي اليمين وكذلك القرارات على الاتفاق السياسي تصدر بالإجماع وليس بالأغلبية أو من السراج الذي يتصرف بأوامر من تركيا فقط.

س/ وفي إطار استمرار جولاتك حدثنا عن زيارة حضرتك لليونان؟

ج/جاءت الزيارة بناء على دعوة من الرئيس اليوناني وبحثنا الاتفاقية واتفقنا على عدم شرعيتها.

س/بعد هذه الاتفاقية قامت اليونان بابعاد السفير الليبي.. هل تتوقع مثل هذه الخطوة من باقي الدول؟

ج/أتمنى أن تأخذ باقي الدول نفس الموقف مع سفراء هذه الحكومة التي باعت البلاد

س/ماذا دار في اجتماعكم بالقاهرة مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة؟

ج/التقيت سلامة للتأكيد على الحل السياسي وأن الليبيين أحرار يختارون من يشاؤون ولن يتكرر ما حدث في اتفاق الصخيرات وأن الليبيين من يسمون من يحكم ليبيا ومجلس النواب هو المؤسسة التشريعية المعتمدة في ليبيا، وتناقشنا حول إعادة النظر في عمل المصرف المركزي، وطالبت بعزل محافظ البنك المركزي وتوزيع الثروة بين الليبيين بالتساوي.

حيث أن الأموال لا توزع بعدالة بين الليبيين والنفط لكل الليبيين ويجب أن يأخذ كل الليبيين حقهم من النفط

س/كيف تتابع الاستعدادات لمؤتمر برلين؟

ج/حسبما فهمت من غسان سلامة هو مؤتمر لتوحيد رأي المجتمع الدولي فيما يتفق عليه الليبيين ويجب تنفيذه واعتماده وسيكون اختيار القيادات الليبية بمعرفة الليبيين أنفسهم وعن طريق القيادات الليبية

س/هل لديكم انطباع عن توقيت توقيع الرئاسي لهذه الاتفاقية مع تركيا؟

ج/السراج شعر بالضغط عليه مع اقتراب تحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية، لذا أصبح مستعد لفعل أي شيء وإدخال أي أجنبي إلى ليبيا لإنقاذ نفسه.

س/الرئيس التركي صرح بامكانية التدخل في ليبيا حال طلبت ذلك حكومة الوفاق.. ما تعليقك؟

ج/الدعم التركي كان موجود منذ عام 2011لدينا بالدلائل صوتً وصورة، وهذا الدعم موجود علناً، والطائرات التركية المسيرة يسقطها الجيش الليبي، كل يوم وهى تحصل على ذلك مقابل الكثير من الثروات والمكاسب.

س/أردوغان أعلن أنه أدخل الاتفاقية حيز التنفيذ رغم موجة الرفض الدولية والعربية والمحلية.. ما تعليقك؟

ج/تركيا لا تستطيع فعل شيء وتصريحها بإرسال قوات إلى ليبيا ما هو إلا كلام فقط لا غير، لأنها عندما أرسلت من قبل قام الجيش الليبي بتدميرها.

س/متى تتوقع أن تنتهي الحرب في طرابلس؟

ج/في القريب العاجل لأن الجيش الليبي الآن في داخل مدينة طرابلس وليس في ضواحيها.

س/ما تعليقك على إعلان المشير خليفة حفتر ساعة الصفر؟

ج/انها الساعة الحاسمة والجيش الليبي منتصر بإذن الله.

س/ما الخطوات الإجرائية التي سيتم اتخاذها بعد انتهاء العمليات في محيط العاصمة طرابلس؟

ج/سيبدأ مجلس النواب في تشكيل حكومة وحدة وطنية وسيعقد مصالحة وطنية وسنعمل على صياغة دستور، والدستور المرتقب سيمهد لانتخابات برلمانية تعبر عن إرادة الليبيين

س/ما موقف مجلس النواب من أعضاءه الذين يجتمعون في طرابلس؟

ج/تم إسقاط عضويتهم من مجلس النواب، وحكومة السراج تدفع لهم مرتبات لكن الأمم المتحدة لا تعترف بهم لأن السلطة التشريعية يجب أن تكون واحدة.

س/لماذا لا تعقدون جلسات بشكل منتظم؟

ج/ عند اللزوم نجتمع ونتخذ القرارات لكننا الآن في وضع استثنائي فنحن لسنا بحاجة لبعض القوانين، ونحن في حالة حرب والجميع مترقب الأحداث.

س/متى تعقدون جلسة في مدينة غات؟

ج/الاجتماع في غات ليس مبرر لأننا في طبرق آمنين كما أن مقر المجلس الرسمي في بنغازي ومقره المؤقت طبرق لكن لا مانع من عقد اجتماع في أي بقعة مؤمنة في ليبيا