أكد عضو مجلس النواب فرج الشلوي أن النواب سوف ينقلون جلساتهم لمدينة بنغازي المقر الرئيسي للمجلس بدلا من مدينة طبرق التي يعقدون فيها جلساتهم.

وأوضح الشلوي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن أعضاء المجلس عقدوا اليوم السبت جلسة طارئة في مدينة بنغازي لمناقشة تبعات قرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وبين الشلوي أن النواب اتخذوا جملة من القرارات بينها إلغاء مذكرة التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي مشددا على أن البرلمان اتخذ هذا الموقف ليؤكد عدم مشروعية مذكرة التفاهم.

وشدد الشلوي على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يكن ينتظر هذه المذكرة ليدعم الجماعات الإرهابية حيث أنه منذ العام 2011 يقدم دعما للمتطرفين في ليبيا.