تشكيل لجنة أزمة لتنظيم العمل بغرف الإنعاش والطوارئ والعمليات بطبي بنغازي

بنغازي 04 يناير 2020 (وال) – عقد صباح اليوم السبت اجتماع طارئ بمركز بنغازي الطبي بناءا على التعليمات الصادرة من معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب برفع حالة التأهب القصوى في أقسام الطوارئ والإسعاف .

وقرر المجتمعون تشكيل لجنة أزمة تتكون من رؤساء الوحدات وإدارة الصيدلة والإمداد وإدارة الخدمات الطبية ورؤساء الشؤون الطبية بالوحدات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم العمل في غرف الإنعاش والطوارئ والعمليات في مركز بنغازي الطبي وتشكيل فريق للإسعاف والحوادث .

وعدت اللجنة جدول -اطلعت وكالة الأنباء الليبية عليه – للمناوبات في جميع الأقسام العلاجية والتشخيصية، مشددة على الجميع بضرورة الالتزام والتقييد بالجداول الموضوعة . (وال – بنغازي)

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