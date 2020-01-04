“الفاندي” يطالب القيادة العامة بفتح مراكز التدريب للصغار والكبار

العنوان_بنغازي

أكد الشيخ صالح الفاندي رئيس مشائخ وحكماء ترهونة أن قادة محاور القتال في طرابلس أخبروه بأن المقاتلين على خط النار من جميع أبناء القبائل الليبية دون استثناء، مشيرا إلى أن الذي يجمعنا الآن هو الوطن وليس المصالح أو السلطة، وأن هذا الظرف يحتم علينا أن نتنازل وننسى الأحقاد، والكلام الفارغ، فليس بيننا فبراير أو سبتمبر أو المصالح، ما بيننا هو الوطن فقط.

وأضاف الفاندي في كلمته في اجتماع قبائل برقة في بنغازي اليوم السبت، أن “أجدادنا كانوا يقاتلون حفاة ولم يبيعوا الوطن”.

ووجه رئيس مشائخ وحكماء “ترهونة المجاهدة” رسالة إلى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بأن يفتح مراكز التدريب ونحن جميعنا نحمل السلاح كبيرنا وصغيرنا، وتابع: “نوجه رسالتنا الأخيرة إلى كل الشرفاء وجميع القبائل وفي كل المدن دون استثناء هذا يوم الوطن هذا يوم الجهاد، فليبيا وطرابلس اشتراها آباؤنا وأجدادنا بالدم، ولم يشتروها بالسرقة”.

ودعا الفاندي من “برقة الكرامة”، شيوخ القبائل إلى لقاء يوم 15 يناير الحالي يضم قبائل من الشرق والغرب والجنوب لتكوين جسم قوي يمثل الليبيين حقيقةً، وواصل: “نعلن الجهاد ولا نموت على الأموال والكراسي”.