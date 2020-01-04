مجلس النواب: نفوض القيادة العامة بتعطيل المطارات والموانئ الواقعة تحت سيطرة الميليشيات

ليبيا – عقد مجلس النواب اليوم السبت جلسة طارئة لمناقشة تداعيات التدخل التركي السافر في الشؤون الليبية ومصادقة البرلمان التركي على أرسال قوات غازية الى ليبيا.

مجلس النواب صوت بحسب الناطق باسمه عبدالله بليحق بالإجماع على عدم إجازة وإلغاء مذكرة التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي واعتبارها كأن لم تكن.

كما صوت أعضاء المجلس على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى وفقاً لقانون العقوبات الليبي، كما صوت أيضاً على قطع العلاقات مع النظام التركي.

وفوض أعضاء مجلس النواب خلال جلستهم الطارئة القيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات ، كما وافقوا بالإجماع على تخصيص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة بقيمة 20 مليار على ان تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020

وصوت النواب في جلستهم بالأغلبية على تعديل مسمى الحكومة الليبية المؤقتة ليصبح “الحكومة الليبية” ، كما ألغى النواب جلسة مصادقة الاتفاق السياسي المشروطة ويطالب الهيئات والمنظمات الدولية بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني ودعم رئيس مجلس النواب في جولاته الخارجية بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني.

ودعا النواب في ختام جلستهم أعضاء المجلس الذين لم يتمكنوا من حضور جلسة اليوم للالتحاق بالمجلس في أقرب وقت لمواجهة التحديات التي تواجهها ليبيا هذه الأيام.

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