مجلس النواب يُلغي صفة “المؤقتة” من حكومة الثني

أخبار ليبيا24

صوّت مجلس النواب الليبي اليوم السبت على إلغاء صفت “المؤقتة” للحكومة الليبية المؤقتة لتصبح الحكومة الليبية، مطالبا الهيئات والمنظمات الدولية بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في إيجاز صحفي مصور مساء اليوم السبت، أن أعضاء المجلس النواب صوتوا في جلسة اليوم في مدينة بنغازي بالأغلبية على تعديل مسمى الحكومة الليبية المؤقتة ليصبح الحكومة الليبية.

وقال بليحق، إن النواب أكدوا على دعم رئيس المجلس عقيلة صالح في جولاته الخارجية بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني ودعوة أعضاء مجلس النواب الذين لم يتمكنوا من حضور جلسة اليوم للالتحاق بالمجلس.

وأكد بليحق، أن النواب صوتوا بالإجماع على عدم إجازة وإلغاء مذكرة التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي واعتبارها كأنها لم تكن.

كما أكد بليحق، على أن مجلس النواب صوّت على إحالة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ووزيري خارجيته، محمد سيّالة، وداخليته، فتحي باشاغا، وكل من ساهم في جلب التدخل التركي إلى ليبيا للقضاء بتهمة “الخيانة العظمى”.

وشدد بليحق، على أن مجلس النواب صوت بالإجماع على قطع العلاقات مع النظام التركي وتفويض القيادة العامة للجيش الوطني بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة قوات الوفاق.

كما قرر تخصيص ميزانية طوارئ للجيش الوطني، بقيمة 20 مليار على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020.

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