السوق الموازية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والاسترليني

تباين أداء العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي في أولى تعاملات الأسبوع. فقد هبط سعر صرف الدولار الأميركي إلى 4.1 دينار اليوم السبت، مقابل 4.13 دينار أول من أمس الخميس.

في حين ارتفعت كل من العملة الأوروبية الموحدة والعملة البريطانية، ليغلق سعر صرف اليورو اليوم عند 4.6 دينار لليورو مقابل 4.57 دينار الخميس. وأيضا الجنيه الاسترليني إلى 5.33 دينار مقابل 5.26 دينار في الفترة نفسها.

وفي الوقت الذي استقر فيه سعر صرف الليرة التركية اليوم عند 0.70 دينار، فقد زادت العملة التونسية إلى 1.45 دينار مقابل 1.42 دينار الخميس.

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