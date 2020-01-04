

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

04 January, 2020

دعا أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدى الحقوقيين والمثقفين والإعلامين للمساهمة في إعداد ملفات جنائية عن قمع العثمانيون للشعب الليبي لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “أمّا وأن أعلن أردوغان أنه وريث للسلاطين العثمانيين، فعليه أن يتحمل مسؤولية الجرائم التي اقترفوها في ليبيا، ومن أهمها مذابح الجوازي في الشرق والمحاميد في الغرب”.

وأضاف الزائدي “لم نطرح ذلك سابقا لأننا تصورنا أن الأتراك طووا حقبة العثمانيين بما لها وما عليها وأسسوا جمهورية تركية مثلها مثل بلدان العالم”.

وأردف الزائدي “أدعو الحقوقيين والمثقفين والإعلامين للمساهمة في إعداد ملفات جنائية عن قمع العثمانيون للشعب الليبي، ونتائج تسليم ليبيا لإيطاليا، فمثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وعلينا السير في مطالبنا لأردوغان والدولة التركية بالاعتراف بتلك الجرائم وتحمل المسؤولية عليها وتعويض الشعب الليبي على ما الحقته به من اضرار مادية ومعنوية”.