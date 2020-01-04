مجلس النواب يعدل مسمى الحكومة الليبية المؤقتة إلى “الحكومة الليبية”

العنوان_بنغازي

قرر مجلس النواب الليبي تعديل مسمى الحكومة الليبية المؤقتة ليصبح “الحكومة الليبية”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في إيجاز صحفي أن القرار جاء بإجماع النواب الحضور في جلسة المجلس اليوم بمدينة بنغازي.

وقال بليحق إن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة تداعيات التدخل التركي السافر في الشؤون الليبية ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا، مشيرا إلى أن البرلمان اتخذ عدة قرارات.

وصوت مجلس النواب بالإجماع على عدم إجازة وإلغاء مذكرة التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي واعتبارها كأن لم تكن، بحسب المتحدث الرسمي للمجلس.

كما صوت مجلس النواب بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى، وقرر قطع العلاقات مع النظام التركي.

وفوض مجلس النواب القيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، ووافق على تخصيص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة بقيمة 20 مليار على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020.