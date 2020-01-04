مصادر تركية تكشف “الخطة الأولية” للتدخل العسكري بليبيا

ذكرت وكالة أنباء تركيا أن أنقرة تُجهّز سفنا حربية وغواصات وطائرات بدون طيار وأخرى حربية وقوات كوماندوز برية لإرسالها إلى ليبيا.
وكانت مصادر توقعت في تصريحات لـقناة 218 إرسال الدفعة الأولى من القوات التركية إلى ليبيا يوم الاثنين القادم.
ذكرت وكالة أنباء تركيا أن أنقرة تُجهّز سفنا حربية وغواصات وطائرات بدون طيار وأخرى حربية وقوات كوماندوز برية لإرسالها إلى ليبيا.
وكانت مصادر توقعت في تصريحات لـقناة 218 إرسال الدفعة الأولى من القوات التركية إلى ليبيا يوم الاثنين القادم.
(وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ) الصواريخ والصواريخ والصواريخ والطائرات والطائرات والبوارج والصواريخ والانتحارية واسماك البحر تشتهي لحوم الاتراك
جاءك الموت يا حفتر العملية الاغتصاب حفتر اقتربت الاغتصاب من تشاديين في الشباب الاغتصاب التركي في نهاية حياتك البءيسة سوف نرى ماذا سوف يفعل الجيش كفتة مشغول بالصيد الجمبري وصناعة مكرونة رمضان اقترب احلى الأنواع كعك من مخابز الجيش المصري لن أتكلم على الإمارات مجرد دويلة كباريه في الخليج لا تستحق حتى الرد
سوف ترى يا جلجول ،،، شكلك تم اغتصابك ،، لا لن نخاف عتادهم وجنودهم، فالنسر يألف دلة الغربان ،،، تركيا ،،، جيش الدعارة والله و تالله وبالله لن نخشوا لا تركيا ولا كل العالم ،،، أن الله معنا ولن يخدلنا،،،، والأيام بيننا
الي الخائنين العميل جلول سوف نريك الدم العثماني الظفر اللي زيك شكله ايه نحن رجال صدقو ماعاهدو الله عليه .
اللهم صلط عليهم الزلازل والمحن وخذهم اخذ عزيز مقتدر واجعل كيدهم في نحرهم
كان الرد اليوم قويا فى مناورة مصرية بحرية جوية شاملة رايناها بالعين وليس اوهام اروغان غير الواقعية فكيف ستصل هذه القوات والممر البحرى تحت سيطرة البحرية البونانية المصرية وسيتم تدميرها قبل ان تمر اصلا ولابد لاى طائرة عسكرية المرور عبر المجال الجوى لليونان او مصر وهذا مستحيل كفاية اوهام قضى الامر راينا تدريب مصرى على انزال بحرى ومظلى على سواحل طرابلس مع التصدى لكل انواع القطع البحرية صواريخ ضد الغواصات وضد القطع البحرية وطائرات اباتشى على حاملة المروحيات اما عن القوات البرية فتسد عين الشمس وتصل طرابلس فى ساعات وسماء ليبيا تحت سيطرة الجيش الوطنى تروح فين ياصعلوك تركيا وانت فاشل اصلا على حدودك فى اداب انسى الخوان فى ليبيا سيسحقون تماما
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