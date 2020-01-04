مصادر تركية تكشف “الخطة الأولية” للتدخل العسكري بليبيا

ذكرت وكالة أنباء تركيا أن أنقرة تُجهّز سفنا حربية وغواصات وطائرات بدون طيار وأخرى حربية وقوات كوماندوز برية لإرسالها إلى ليبيا.

وكانت مصادر توقعت في تصريحات لـقناة 218 إرسال الدفعة الأولى من القوات التركية إلى ليبيا يوم الاثنين القادم.