الرابطة الوطنية للشباب : على الشباب تحمل المسؤولية للوقوف ضد طموحات الاستعمار العثماني

بنغازي 04 يناير 2019 (وال)- أدانت الرابطة الوطنية لشباب في ليبيا الدعم التركي لميليشيات الحكومة الوفاق غير الدستورية.

وقال نائب رئيس الرابطة الوطنية لشباب ليبيا سعد الزروق إنه يجب على شباب ليبيا تحمل كافة المسؤولية للوقوف ضد طموحات الاستعمار العثماني، ودعم القوات المسلحة العربية الليبية في حربها على التنظيمات الإرهابية والتابعة للاستعمار العثماني.

الزروق دعا – في تصريح خاص بوكالة الأنباء الليبية – كافة الشباب للوقوف بجانب القوات المسلحة، مؤكد أن شباب ليبيا سيقفون صامدون ضد الامتداد التركي الاستعماري في ليبيا. (وال-بنغازي) ع ط

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