البكوش يدعو الاتحادات الطلابية بالساحات الخارجية للتظاهر ضد الغزو التركي

بنغازي 04 يناير 2019 (وال)- دعا الاتحاد العام لطلاب ليبيا الاتحادات الطلابية التابعة له في الساحات الخارجية بضرورة الخروج في مظاهرات منددة ضد الغزو التركي على ليبيا.

وقال مدير إدارة المتابعة بالاتحادات الطلابية بالاتحاد العام لطلبة ليبيا رمضان البكوش –لوكالة الأنباء الليبية – إنه على كافة الطلاب داخل ليبيا وخارجها تنظيم مظاهرات في الساحات للتنديد باتفاقية رسم الحدود، وضد موافقة البرلمان التركي لإرسال قوات إلى ليبيا.

البكوش أكد، أن دعم الاتحاد العام لطلبة ليبيا للقوات العامة للقوات المسلحة بكافة ضباطها وضباط صف وجنود ضد الاستعمار التركي لليبيا. (وال-بنغازي) ع ط

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