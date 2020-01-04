ليبيا: برلمان بنغازي يقطع العلاقات مع تركيا ويلغي الاتفاقيات الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني

قرر برلمان بنغازي السبت إلغاء الاتفاقيات المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني بقيادة فاير السراج وتركيا، وقطع العلاقات مع أنقرة. كما أقر البرلمان إحالة السراج ووزير الخارجية والداخلية إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى. يذكر أن البرلمان الليبي يدعم قوات المشير خليفة حفتر في مواجهة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
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