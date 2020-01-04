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ليبيا: برلمان بنغازي يقطع العلاقات مع تركيا ويلغي الاتفاقيات الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

قرر برلمان بنغازي السبت إلغاء الاتفاقيات المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني بقيادة فاير السراج وتركيا، وقطع العلاقات مع أنقرة. كما أقر البرلمان إحالة السراج ووزير الخارجية والداخلية إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى. يذكر أن البرلمان الليبي يدعم قوات المشير خليفة حفتر في مواجهة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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