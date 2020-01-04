بالأسماء ..قائمة النواب الذين حضروا جلسة اليوم في بنغازي

العنوان_بنغازي

نشر ا.د. عزالدين العوامي النائب لأول للمؤتمر الوطني السابق قائمة الحضور لجلسة مجلس النواب اليوم بالمقر الدستوري بمدينة بنغاي: الصالحين عبدالنبي……طلال الميهوب….مفتاح الشاعري…صالح هاشم…خيرالله التركاوي….انتصار شنيب….سلطنه المسماري..المنتصر الحاسي…نصرالدين امهنى..ادم بوصخره….ادريس عمران……منعم حسن…سعيد اسباقه العقوري …يوسف زيد العقوري…. سعد البدري العقوري …احمد السعيطي العقوري …ابراهيم الزغيد….. طارق الجروشي…عائشه الطبلقي العقوري ….رمضان شمبش…بدر النحيب العقوري …محمد حماد…حمد ماقيق…فاطمه كاريس…سعيد امغيب….جبريل اوحيده…محمد دومه……احميد حومه…….الهادي الصغير….مصباح دومه……محمد امدور….المهدي الأعور….. محمد اجديد…..صباح جمعه….عزالدين اقويرب…زايد هديه….حسن الزرقاء…..بوبكر الغزالي….محمد العباني…صلاح الصهبي…..بشير الأحمر….مصباح البدوي….عادل محفوظ….محمد افويرس…..

وأضاف العوامي “في الوقت الذي نحي فيه الحضور ونشكرهم على ذلك ، ادعو زملائهم الذين تغيبو اليوم للتواجد في بنغازي بالمقر الرسمي والدستوري وممارسة مهامهم ووجباتهم بما يحقق مصلحة الوطن بعيدا عن اي مصالح شخصية او جهويه في هذه الظروف الصعبه التي تمر بها بلادنا. مع تمنياتي لبلدنا بالأمن والأمان والاستقرار وعودة السيادة الكاملة لها “.