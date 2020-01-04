النواب يدعون إلى انعقاد الجلسات بشكل دائم

وصف عدد من أعضاء مجلس النواب جلسة اليوم بالمهمة، ودعوا إلى انعقاد الجلسات بشكل دائم لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

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