دغيم: هكذا تستفيد روسيا من اتفاق تركيا والوفاق

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، إن روسيا مستفيدة من الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا، لأنها تعتبر المورد الأول لاحتياجات أوروبا من الغاز، فضلاً عن أن الاتفاقية عمليا ستمنع تصدير الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا.

وفي السياق نفى دغيم في تصريح خاص لـ”218NEWS”، اليوم السبت، ما نسب إليه حول إقراره بوجود قوات روسية في ليبيا، مضيفاً أن هذا الأمر هو محض ادعاء.

وكان دغيم قد حذر في تصريحات سابقة لـ”218NEWS”، من تبعات أي اتفاق روسي تركي، قائلاً إنه سيكون على حساب مصلحة ليبيا وذلك بتحقيق هدف مشترك لهما في سوريا بنقل المتطرفين من ساحاتها إلى ليبيا لتحقيق عدة أهداف منها تهيئة سوريا للحل من ناحية، والضغط على أوروبا من ناحية أخرى.

وبخصوص المذكرة الأمنية بين الرئاسة التركية والوفاق، بيَّن دغيم أنها عبارة عن قطع للطريق أمام أي خطوط تصدير للغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا وهذا أيضا يصب في مصلحة روسيا المورد الأكبر للسوق الأوروبية وتركيا التي تريد إقحام نفسها في دول حوض الغاز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية