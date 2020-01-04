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المشري يعلق على قرارات مجلس النواب

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

علق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على القرارات الصادرة عن الجلسة الطارئة لمجلس النواب التي عقدت في وقت سابق اليوم في بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس إحميد حومة؛ لمناقشة تصويت البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا.

وقال المشري إن ما صدر عن «عدد من أعضاء مجلس النواب في بنغازي لا يمثل إرادة مجلس النواب؛ لمخالفته اللوائح المنظمة لعمل البرلمان»، واعتبر قرارات أعضاء المجلس بمثابة «رضوخا للضغوط الواقعة عليهم من قوى الانقلاب»، ووصفها بأنها «لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به».

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وفي جلستهم الطارئة قرر النواب بالإجماع إلغاء مذكرتي التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري والأمني اللتين وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا، وإحالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزير الخارجية ووزير الداخلية بنفس الحكومة للقضاء بتهمة «الخيانة العظمى». وشهدت الجلسة مطالبات نيابية بقطع العلاقات الليبية مع الحكومة التركية.

بدوره، قال احميد حومة إن المجلس ألغى مصادقته على «الاتفاق السياسي»، مطالبا مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق، ودعا إلى «تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تعديل الحكومة الموقتة لتمثل جميع أطياف الشعب الليبي، وإعلانها حكومة شرعية وحيدة في البلاد، ومطالبة الأمم المتحدة بالاعتراف بها».

.. وأيضا الجروشي لـ«بوابة الوسط»: 49 نائبًا حضروا جلسة مستأنفة لمجلس النواب.. ونواصل أعمالنا غدًا

وأضاف حومة أن المجلس أحال إلى لجنته التشريعية قرارا بتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بتعطيل كافة المنافذ والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة الميليشيات.

وفي ذات السياق، قال عضو مجلس النواب الليبي طارق الجروشي، إن 49 نائبا حضروا الجلسة الطارئة للمجلس، مؤكدا «قانونيتها كونها جلسة مستأنفة عن أخرى سابقة»، وأوضح أن «نوابًا كثيرين لم يتمكنوا من حضور الجلسة لانعقادها بشكل طارئ، إضافة إلى عدم توافر وسائل انتقال جوي لنواب الجنوب وبعض مدن الغرب».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • ياكلب ياحقير طبقا لاتفاق الصخيرات يجب ان يكون القرار باجماع اراء المجلس الرئاسى التسعة وهذا لم يحدث ثم يجب موافقة مجلس النواب وهذا لم يحدث وحكومة الوفاق مرفوضة من البرلمان بنصاب قانونى وكل هذا لم يعد يهمنا بل المهم ان ينتهى الجيش من تحرير من طرابلس وستعلقوا على المشانق قضى الامر لقد راينا مناورة بحرية مصرية شئ يفرح انزال برمائى ومظلى وطائرات الاباتشى اتخيل لو ان هذا طبق بالفعل على شاطئ طرابلس وتنزل القوات فى ساحة الشهداء مباشرة وميناء السويحلى وعند سوق الثلاثاء وجنزور لتصبوا تحت فكى كماشة وتتمسكوا مثل الدجاج

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    • لو طبق هذا الانزال المصري على شواطيء طرابلس لكن الأوامر أصدرت للسيسي أن لا يتجه غربا. الأوامر من ترمب نفسه ويبدأ هبك الاتراك يوم الثلاثاء. يا ليت لو في الليبيين رجل رشيد. مش شرط البلاد يحكمها السراج أو حفتر فيه ليبيين وليبيات أحسن وافضل منهما الاثنين …

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