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لافروف يبحث هاتفيا مع نظيره التركي الملف الليبي

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • مجرم الحرب لافروف الشاعر الذي يحب ابنته س ويسمى نفسه فيقا الكبير – الذي دمر مساجد السوريين بتعاونه مع الأحبار العبريين – والهارب لالمانيا – ليشاهد حطام المساجد السورية في حفلات وسهراته مع الخليجيين ورقاصات الأرمن وهو يمضغ العلكة ويظن نفسه روسي / مستهدف من القناصين بعون الله – وستشاهدون خبر حتفه على شاشات الإعلام قريبا بعون الله وصفحات الجراءد التي يمسحون بها نوافذ الزجاج – والله على ما أقوله شهيد .

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