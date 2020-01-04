لافروف يبحث هاتفيا مع نظيره التركي الملف الليبي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
مجرم الحرب لافروف الشاعر الذي يحب ابنته س ويسمى نفسه فيقا الكبير – الذي دمر مساجد السوريين بتعاونه مع الأحبار العبريين – والهارب لالمانيا – ليشاهد حطام المساجد السورية في حفلات وسهراته مع الخليجيين ورقاصات الأرمن وهو يمضغ العلكة ويظن نفسه روسي / مستهدف من القناصين بعون الله – وستشاهدون خبر حتفه على شاشات الإعلام قريبا بعون الله وصفحات الجراءد التي يمسحون بها نوافذ الزجاج – والله على ما أقوله شهيد .
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youtube.com/watch?v=-vmw5GY_AP4
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