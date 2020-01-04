السيسي يرسل رسالة لرئيس الكونغو بخصوص الوضع في ليبيا

بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة خطية إلى نظيره الكونغولي ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا ساسو نجيسو.

وبينت الخارجية المصرية أن الرئيس ساسو نجيسو أعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به السيسي في تعزيز السلم والأمن على الساحة الإفريقية، خاصة خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأضافت الخارجية المصرية في بيان لها أن الرئيس الكونغولي أكد حرص لجنة الاتحاد الإفريقي على الاضطلاع بدورها الرئيسي في منع التصعيد الحالي في ليبيا، باعتبارها دولة إفريقية، وأن القارة الإفريقية هي أول من سيعاني تداعيات الأزمة.

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