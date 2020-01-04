برلماني إيطالي يدعو بلاده وأوروبا إلى وقف تدخل أردوغان في ليبيا

دعا قيادي في حزب الرابطة الإيطالي حكومة بلاده لأن تخرج من سباتها وتتحرك لمواجهة تصاعد الأزمة العسكرية في ليبيا، محذرا من عواقبها الوخيمة على المنطقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ روبرتو كالديرولي، أن تصويت البرلمان التركي بإعطاء الضوء الأخضر لمن وصفه بالدكتاتور أردوغان للتدخل بالسلاح في ليبيا، يفتح سيناريوهات تبعث بالقلق، مشيرا إلى أن أردوغان يهدف إلى الاستيلاء على منطقة المتوسط بعد أن انتهك بالفعل المياه الدولية القبرصية بسفنه العسكرية وغزا شمال سورية، وداعيا الاتحاد الأوروبي وإيطاليا إلى التحرك فورا.

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