أكثر من 1000 من مشائخ ليبيا يستنكرون القرار التركي بغزو ليبيا ويدعمون الجيش

أصدر مشائخ قبائل شرق وجنوب وغرب البلاد بيانا اليوم السبت، خلال اجتماع ضم أكثر من ألف من مشايخ القبائل بمدينة بنغازي، بشأن حجم المؤامرات والتحديات والمنعطفات الخطرة التي تمر بها البلاد، واستنكارا لقرار البرلمان التركي غزو ليبيا.

القبائل الليبية أكدت في بيانها على التمسك الثابت والراسخ بوحدة الوطن وترابه وأقاليمه وقبائله ومكوناته الثقافية والاجتماعية، معلنة دعمها للقيادة العامة للقوات المسلحة التي تخوض حربا وطنية مقدسة لإعادة الاستقرار إلى البلاد.

وأعرب مشائخ القبائل عن اعتزازهم وافتخارهم بالملحمة التي يسجلها الجيش في حربه على الإرهاب وتخليص العاصمة من المليشيات والدمار وقوى الشر والفساد.

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