المجلس الأعلى للتصوف: يجب الاصطفاف مع الوطن ضد الغزاة

أكد المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي السني في ليبيا دعمه للقبائل والأهالي الذين هبوا للدفاع عن الوطن ضد الغزو التركي وداعمي التطرف والإرهاب في البلاد.

وقال المجلس في بيان له، إن بلدنا المسلم، وأصولنا العريقة تدعونا للدفاع عن الوطن ضد أردوغان الذي يفخر بأتاتورك الذي فعل الأفاعيل بالإسلام وأهله، مشيرا إلى أن الزوايا الصوفية في ليبيا عانت من جماعات التطرف والإرهاب والعنف، التي كان أردوغان داعما لها، وسببت المآسي قتلا وتمثيلا وخطفا وتدميرا وإرهابا، داعيا الجميع إلى ترك الخلافات والاصطفاف مع الوطن ضد الغزاة.

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