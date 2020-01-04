قبائل برقة ترفض “عودة الحكم العثماني”

شهدت مدينة بنغازي اليوم السبت ملتقى موسع لقبائل برقة وجميع مكوناتها من أجل رفض التدخل التركي العسكري في ليبيا.

ورفع ملتقى قبائل برقة أكثر من شعار تعبيراً عن رفضهم القاطع للتدخل التركي، منها (لا للعودة إلى الحكم العثماني) و(لا للوصاية التركية العثمانية على ليبيا).

وشارك في الملتقى جميع مشائخ قبائل المنطقة المنتمين لكل أرجاء البلاد، كما صدر عن الملتقى الحاشد بياناً جاء في مستهله أن الملتقى جمع أبناء المنطقتين الغربية والجنوبية مع إخوتهم بالمنطقة الشرقية برقة، في تلاحمٍ وطني من أجل إنقاذ ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية