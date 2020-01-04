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قبيلة العوامه تبدي استعدادها للالتحام مع القوات المسلحة

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت قبيلة العوامه بالجبل الأخضر اليوم استعدادها التام لتلبية نداء الوطن والالتحام مع القوات المسلحة ضد الغزو التركي للبلاد، مؤكدة في بيان رفضها اتفاقية السراج مع تركيا لاحتلال وبيع الوطن.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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