إجراء 10 عمليات قلب مفتوح مجانا للكبار للمرة الأولى بمركز طبرق الطبي

أجريت مؤخرا 10 عمليات قلب مفتوح مجانا للكبار للمرة الأولى بمركز طبرق الطبي، والتي كللت بفضل بالنجاح، لمرضى من طبرق وضواحيها ودرنة والبيضاء.

وبحسب المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي، قام رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية، يرافقه عضو المجلس عبدالكريم بوطابونة صباح اليوم السبت، بزيارة لمرضى القلب المفتوح بعد نجاح العمليات العشر .

وكان في استقبال رئيس المجلس، مدير عام المركز الدكتور فرج الجالي، ومدير إدارة الشؤون الطبية الدكتور عدنان بودية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية علي فضل الله، والطبيب المشرف على هذه العمليات الدكتور عمر المنقوش، حيث قام رئيس المجلس بزيارة للمرضى الذين أجروا هذه العمليات.

وطالب رئيس المجلس وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، بزيادة الدعم للجنة المركزية لتوطين العلاج بمدينة طبرق، حتى تجرى المزيد من العمليات للمرضى الموجودين في قائمة الانتظار.

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