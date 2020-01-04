إعدام بضائع وسلع فاسدة في غدامس (صور)

حفاظا على صحة المستهلك وتنفيذا لخطط وبرامج مركز جهاز الحرس البلدي غدامس، قام عناصر قسم وحدة الدوريات والتحري بالمركز بإشراف رئيس المركز ومعاونه بإعدام عدد من أصناف البضائع والسلع الغذائية المنتهية الصلاحية والتي ضبطت في المحال التجارية والصيدليات خلال النصف الثاني من العام 2019.

يذكر أن عناصر المركز كان لهم العام المنصرم نشاطا دؤوبا وجولات ميدانية مبرمجة ومفاجئة للتفتيش عن صلاحيات السلع وطرق تخزينها والتأكد من عدم احتوائها على المواد المحظورة غير الصالحة للاستعمال البشري.

ويشيد رئيس مركز الحرس البلدي غدامس بالدعم اللامحدود التي قدمه عناصر مركز شرطة غدامس من آليات وعناصر ذات كفاءة وخبرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية