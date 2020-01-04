اليونيسيف تقدم معونات طبية وغذائية وملابس بعدد من المدن الليبية

أخبار ليبيا24

قامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بالتنسيق مع وزارة الصحة في حكومة الوفاق بتزويد عدد ست مرافق صحية في بلديات الماية والرحيبات وككلة والجفاره والزاوية ومزدة بمجموعات طوارئ صحية ومكملات غذائية.

وقالت المنظمة، “تم تصميم مجموعات الطوارئ الصحية المشتركة للمساعدة في تلبية احتياجات الرعاية الصحية الأولية للأطفال النازحين وعائلاتهم”. وبيّنت أن كل مجموعة تحتوي على الأدوية والإمدادات الطبية والمعدات الطبية الأساسية.

وأضافت، أن هذه المساعدات جاءت “لتلبية احتياجات الرعاية الصحية خلال حالة الطوارئ ولتكثيف الإجراءات اللازمة لإدارة ومنع ما يهدد صحة الأطفال”.

إلى ذلك قالت المنظمة إنها وزعت ملابس شتوية لمساعدة الأطفال في مراكز الإيواء على الصمود في درجات الحرارة المنخفضة، وذلك بالتعاون مع جمعية إمداد الخيرية. وأضافت، أن الملابس وزعت على الأطفال غير المصحوبين بذويهم في مراكز إيواء الهلال الأحمر في مصراتة.

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