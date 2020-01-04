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ضبط متهم بخطف ثلاثة أشخاص بالمدينة القديمة في طرابلس

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، القبض على متهم بخطف ثلاثة أشخاص بقوة السلاح في المدينة القديمة في طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان، إن مكتب تحريات المدينة القديمة التابع للإدارة العامة للدعم المركزي ألقى القبض على المتهم «أ. م. م. أ» الذي نفذ جريمته من أجل الحصول على مبلغ مالي من عائلة المخطوفين، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته للنيابة العامة.

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ونوهت الوزارة بجهود كافة الأجهزة الأمنية التابعة لها في حفظ الأمن والسهر على راحة المواطنين، مؤكدة «ضربها بيد من حديد كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين»؛ لإرساء قواعد الأمن والأمان داخل البلاد.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • يوجد بلاغ جنائي عن شخص يدعى عبد المولى البغدادي سكان حي الاندلس ـ ويلقبونه بالأمتياز ـ ويعمل لمرشد وداعية اسلامي وهو يدعم الأترك لدخول تركيا ـ بان له إتصالات وتحويل أموال غير قانونية ـ وتورط شخص إسمه العكرمي بتسهيل الحركة الشيوعية ومحاولة رفع الليرة التركية وتنزيلها في مصارف وبنوك ليبيا ـ لضرب الدينار الليبي ورفع الأسعار في المحلات التجارية بالعاصمة والقطاعات الخاصة ـ فيجب على إدارة المصارف منع التعامل بالنقود التركية وإعدامها فورا ز
    وعلى شرطة البلدية بطرابلس ضبط التسعيرات بمستوى معقول ـ وتشميع محلات المخالفين ومصادرة بضائعهم لمشروع الدعم والاحتياجات للأسر الليبية في قوائم الشئون الاجتماعية بالبلدية طرابلس .

    رد

  • يوجد بلاغ جنائي عن شخص يدعى عبد المولى البغدادي سكان حي الاندلس ـ ويلقبونه بالأمتياز ـ ويعمل لمرشد وداعية اسلامي وهو يدعم الأترك لدخول تركيا ـ بان له إتصالات وتحويل أموال غير قانونية ـ وتورط شخص إسمه العكرمي بتسهيل الحركة الشيوعية ومحاولة رفع الليرة التركية وتنزيلها في مصارف وبنوك ليبيا ـ لضرب الدينار الليبي ورفع الأسعار في المحلات التجارية بالعاصمة والقطاعات الخاصة ـ فيجب على إدارة المصارف منع التعامل بالنقود التركية وإعدامها فورا –
    وعلى شرطة البلدية بطرابلس ضبط التسعيرات بمستوى معقول ـ وتشميع محلات المخالفين ومصادرة بضائعهم لمشروع الدعم والاحتياجات للأسر الليبية في قوائم الشئون الاجتماعية بالبلدية طرابلس .

    رد

  • وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ

    يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ

    مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ

    هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ

    خُذُوهُ فَغُلُّوهُ

    ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ

    ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ

    إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ

    وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

    فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ

    وَلا طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ

    لا يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخَاطِؤُونَ.

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  • يجب التحذير الإعلامي الامني مل المواطنين / القبض على أكبر مشعوذة وساحرة من مدينة الرقيعان تسكن في منطقة الهضبة الشرقية – بعد عدة بلاغات من أهل المنطقة / تقوم بتوشيم الحنة السوداء مخلوطة بسموم العقارب والأفاعي / وبيعها للناس في الاعراس –

    رد