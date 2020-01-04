مركز بنغازي الطبي يرفع حالة التأهب القصوى

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن مركز بنغازي الطبي، اليوم السبت، عن رفع حالة التأهب القصوى في أقسام الطوارئ والإسعاف بالمركز، بناء على التعليمات الصادرة من وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة.

وشكلت إدارة المركز خلال اجتماعها الطارئ اليوم، لجنة أزمة تتكون من رؤساء الوحدات وإدارة الصيدلة والإمداد وإدارة الخدمات الطبية ورؤساء الشؤون الطبية بالوحدات، وذلك لتنظيم العمل في غرف الإنعاش والطوارئ والعمليات في المركز، وتشكيل فريق للإسعاف والحوادث.

وقررت إدارة مركز بنغازي الطبي، إعداد جدول للمناوبة في جميع الأقسام العلاجية والتشخيصية، مطالبة جميع العاملين بالالتزام والتقيد بالجداول الموضوعة، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي بالمركز على صفحته في “فيسبوك”.

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