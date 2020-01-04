المسماري: قرار البرلمان التركي بمثابة إعلان حرب

االناطق الرسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء احمد المسماري في مؤتمر صحفي من بنغازي : قرار البرلمان التركي بمثابة إعلان حرب
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الحمد لله على غباوة اردوغان التى ضيعت الخوان فى كل مكان جعلهم يعيشوا فى اوهام حتى يتم سحقهم فمجرد الاعلان عن ارسال قوات تركية يعطى الحق لمصر ان تتدخل مباشرة لحماية امنها القومى ولقد راينا مناورة بحرية جوية اليوم قرب الحدود الليبية قادرة على انزال بحرى ومظلى فى حماية طائرات الاباتشى على حاملة المروحيات الميسترال فى البحر بالاضافة للطائرات المقاتلة الرافال والاف ستة عشر بالطبع لم نرى مناورة برية فالقوات البرية المصرية قوتها معروفة اعتقد ان اردوغان الان عمل بيبيه على نفسه
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