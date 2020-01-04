«داخلية الوفاق»: قصف مقر الإدارة العامة للدعم المركزي في الجفارة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مساء السبت، «قصف قوات القيادة العامة لمقر الإدارة العامة للدعم المركزي في الجفارة، ما أسفر عن تدمير عددا من سيارات الأمن وأعضاء الشرطة، إلى جانب تضرر المبني، دون سقوط ضحايا».

وقالت الوزارة إن «القصف الممنهج للمقار الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ورجال الأمن والشرطة، يعتبر من جرائم الحرب التي ترتكبها هذه المليشيات الخارجة عن شرعية الدولة، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار»، حسب ما نشرت الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأشارت الوزارة إلى أن مقر الإدارة العامة للدعم المركزي في الجفارة جُهز أخيرًا؛ للمشاركة فى تأمين المنطقة وتفعيل البوابات والدوريات والتمركزات الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار.

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