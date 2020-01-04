المسماري يعلن تدمير حافلات تحمل “مرتزقة أتراك”

اللواء أحمد المسماري:

الأمور تسير نحو الحسم الكامل والشامل لمعركة طرابلس

القوات الجوية لا تزال تقوم بطلعات من سرت حتى الحدود مع تونس

تم استهداف حافلات تحمل مرتزقة أتراك وتدميرها بمن فيها بالكامل

الاشتباكات ما تزال تدور في محور الهضبة والقوات تتقدم بشكل ثابت نحو الحسم

لا تزال القوات المسلحة تؤدي واجباتها كما ينبغي ووحدات الدفاع الجوي تعمل بشكل دائم لتأمين أجواء المعركة فوق طرابلس

كلمة القائد العام يوم الأمس كانت حاسمة ووضعت النقاط على الحروف

سنرد على كل من تسول له نفسه المساس بالأراضي الليبية

الحياد في هذه المعركة يعد خيانة عظمى يتم المحاسبة عليها.

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