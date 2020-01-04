ابرز مـا جاء في المؤتمر الصحفي للناطق باسم الجيش الوطني اللواء احمد المسماري اليوم – فيديو

أكد الناطق الرسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء احمد المسماري في مؤتمر صحفي من بنغازي أن الأمور في طرابلس حاليا تسير في اتجاه الحسم الشامل الكامل، مرحباً بالقرارات الشجاعة الصادرة عن مجلس النواب الليبي اليوم.

وقال اللواء أحمد المسماري، إن القوات البحرية الليبية، جاهزة وتفرض سيطرتها على سواحل البلاد، مضيفاً أن “العمليات العسكرية اليوم تركزت في العاصمة طرابلس”، مضيفا: “الجيش والشعب الليبيان على أتم استعداد لمواجهة الغزو التركي”.

ولفت المسماري إلى أن “قرارت البرلمان التركي تعلن رفض الغزو التركي، وتؤكد على رفض استخدام الأراضي الليبية لأي غرض آخر”.

وقال المسماري في حديثه أن السراج وزمرته الخونة سيحاكمون أمام القضاء الليبي، مؤكداً أن قرار البرلمان التركي بمثابة إعلان حرب.

ووجه المسماري رسالة إلى الليبيين في طرابلس قال فيها: “إن التدخل التركي، ليس من أجلكم، وإنما من أجل السيطرة على ليبيا، وعلى بوابة أفريقيا إلى أوروبا، ولزرع التنظيمات الإرهابية، لتهديد دول الجوار”.

وقال إن الدولة المدنية، التي يتحدثون عنها في طرابلس تحتاج إلى جيش لتحقيق أهدافها، مضيفا: “الآن هناك متطرفين وميليشيات في طرابلس، والدعم التركي ليس من أجل الليبيين، وإنما من أجل إعادة ليبيا لتكون مستعمرة عثمانية”.

وتابع: “لن نفرط في تضحيات الأجداد، والمعركة مستمرة، وقواتنا قادرة على الحسم، وكل ما يهمنا هو حرصنا على عدم استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية، ونحرص على الحفاظ على حقوق الإنسان داخل طرابلس”.

وأوضح أن المعركة أصبحت تضم كل أطياف الشعب الليبي، موجها رسالة إلى من وصفهم بمن باعوا ليبيا إلى الأجانب.

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