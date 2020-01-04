الاتحاد العام لطلبة ليبيا يدعو إلى النفير تحت قيادة الجيش الليبي

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

04 January, 2020

دعا الاتحاد العام لطلبة ليبيا، كافة الطلاب الليبيين إلى اعلان حالة النفير داخل المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها و الاستعداد للمعركة ضد الغزو التركي التركي العثماني

واصدر الاتحاد بيانا تلقت “بوابة افريقيا الاخبارية” نسخة منه وصف فيه هذه الايام بالساعات الحرجة والحاسمة والتى لاتحتمل لاالحياد ولا الغموض امام معركة الوطن الذي يواجه الغزو البغيض التركي العثماني

وشدد البيان على الاتحادات الطلابية في كل المؤسسات التعليمية في الداخل والخارج على الاستعداد والتجهيز للمعركة الحاسمة لمواجهة الغزو التركي العثماني

وجاء في نص البيان ان الاتحاد يؤكد للقوات المسلحة العربية الليبية ان كافة الطلاب جاهزون للدخول في المعركة ولاصوت يعلو فوق صوت المعركة معركة الشرف والكرامة

ووجه البيان نداء الى كافة فروع الاتحاد العام داخل المدن التجهيز للخروج في مظاهرات تنديدية.