مقتل 28 وإصابة 18 في قصف على مقر الكلية العسكرية في طرابلس

أعلنت حكومة الوفاق، اليوم السبت، مقتل 28 وإصابة و18 إثر قصف على مقر الكلية العسكرية في طرابلس.

وجاء ذلك وفقا لوكالة أنباء “الأناضول”.

#عاجل | 28 قتيلا و18 جريحا إثر قصف شنه طيران أجنبي داعم لحفتر على مقر الكلية العسكرية في طرابلس (قوات حكومة الوفاق) #ليبيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 4, 2020

وذكر فرع ​الهلال الأحمر في طرابلس، أنه تم نقل 12 جريحا من طلبة الكلية العسكرية، وأن الإحصائيات للقتلى والجرحى ما زالت غير معروفة، بحسب موقع “عين ليبيا”.

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