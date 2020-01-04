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مقتل 28 وإصابة 18 في قصف على مقر الكلية العسكرية في طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أعلنت حكومة الوفاق، اليوم السبت، مقتل 28 وإصابة و18 إثر قصف على مقر الكلية العسكرية في طرابلس.

وجاء ذلك وفقا لوكالة أنباء “الأناضول”.

وذكر فرع ​الهلال الأحمر في طرابلس، أنه تم نقل 12 جريحا من طلبة الكلية العسكرية، وأن الإحصائيات للقتلى والجرحى ما زالت غير معروفة، بحسب موقع “عين ليبيا”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • تفكيك اجتماع الأحزاب بطوائفهم الشيعية والجهلة – الذين كفروا وَصَدُّوا عن سبيل الله – والداعمين للفساد كما أوضحت سورة البقرة في كتاب الله – والغاء اي ورقة او قرار يرسلونه – للبلديات الليبية بالإجماع – وتخصيص الحكم المحلي – ومنع اي نواب المتحصنين بالأجانب من التدخل في الشءون الداخلية الامنية والشءون الاقتصادية للحماية الأمن للمواطن البسيط – ودعم مشاريع الإصلاح داخل البلدبات بقيادة الادارة العامة للأوقاف الاسلامية – ورعاية الامانات – وأي مخالفات او تجاوز اخلاقي حتى من ضباط الامن سيواجه بالضرب بيد من حديد – سواء من اي اطماع باستغلال الوظيفة الامنية في منافع شخصية او تزوير في الأسماء الشخصية .

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