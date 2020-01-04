المسماري: جاهزون لمواجهة الغزو التركي..والمعارك تتجه للحسم

دعا الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، الشعب الليبي إلى نبذ الخلافات والوقوف خلف الجيش الليبي في مواجهة الغزو التركي، مضيفا أن “الحياد في ظل الأحداث الحالية خيانة عظمى، والتاريخ سوف يحاسبهم، كما حاسب من وقفوا مع الأتراك”

المسماري، وخلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، قال: “إن القوات الجوية الليبية استهدفت، الجمعة، حافلات تقل مرتزقة أتراك، قرب طرابلس، محذرا من استخدام ميناء طرابلس لنقل مقاتلين أو معدات عسكرية، حتى لا يكون عرضة للقصف من قبل سلاح الجو، الذي يسيطر على منطقة العمليات، بحسب ما ذكر.

وأكد، أن قوات الجيش تتجه لحسم معركة طرابلس بشكل كامل وشامل، مثمّنا القرارات الصادرة، اليوم السبت، عن مجلس النواب، مضيفا: “السراج وزمرته الخونة سيحاكمون أمام القضاء الليبي”

وتابع: “الجيش والشعب الليبيان على أتم استعداد لمواجهة الغزو التركي، والشعب بعث رسائل عديدة خلال الأيام الماضية، حيث انطلقت الاحتجاجات الرافضة للتدخل في شؤون بلادنا، الشعب الليبي مستعد لصد الغزو التركي، ووصلنا لدرجة استعداد كاملة، الجيش لديه القوة والقدرة الكاملة للدفاع عن سلامة الوطن ووحدة أراضيه”

وحول سير العمليات العسكرية في محاور طرابلس، أفاد المسماري، بأن العمليات العسكرية تركزت، السبت، في محاور القتال القريبة من قلب العاصمة، والجيش يتقدم ويبسط سيطرته على المواقع التابعة لقوات الوفاق.