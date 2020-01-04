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مؤكدين على ضرورة محاسبة المسؤولين .. نواب طرابلس: قصف منطقة سوق الجمعة جريمة ضد الإنسانية

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدان أعضاء مجلس النواب المقاطعين لنواب طبرق القصف العشوائي الذي تعرضت له منطِقة سوق الجمعة بمدينة طرابلس، موضحًا أنه يتم بشكل متكرر وممنهج علمًا بأنها أكثر الأحياء اكتظاظًا بالسكان وتستقبل العدد الأكبر من النازحين بسبب العدوان على طرابلس.

أعضاء نواب طرابلس ذكروا، في بيان لهم، أن القصف المتكرر والمتعمد الذي تتعرض له منطقة سوق الجمعة، التي لا تحتوي أي أهداف عسكرية يأتي محاولة للضغط على سكان العاصمة وإحداث الأضرار الأكبر بين أكثر أجزاء المدينة ازدحامًا بالسكان، ويعد ولا شك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القوانين المحلية والمواثيق الدولية .

وتابع: “نتلقى ببالغ الحزن والأسى الأنباء الواردة عن سقوط مدنيين بين قتلى وجرحى وتزايد عدد الضحايا، مؤكدًا وقوفه المطلق ضد العدوان على طرابلس، وإدانته الشديدة، وأنه سيبذل كافة الجهود لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بشخوصهم وصفاتهم.

وفي الختام، أكد أعضاء نواب طرابلس، أن مثل هذه الجرائم لن تنال من عزيمة الشعب الليبي ولن تثنيه عن مقاومة هذا العدوان ورفض الانقلاب ومقاومته بكل السبل ممثلاً في مجلس النواب، وأننا كأبناء للشعب الليبي أولاً وبصفتنا نوابًا عنه، نُحمل المسؤولية الكاملة الناجمة عن هذه الجرائم لكل من أمر بها وحرض عليها وشجع لها ونفذها، ولن ندخر جهدًا حتى تتم محاسبتهم وإحقاق العدالة وإنصاف كافة ضحايا هذا العدوان، مُجددًا دعوته للمجتمع الدولي لإدانة هذا العدوان وتنفيذ التزامه بحماية المدنيين وصيانة حقهم في تقرير مصيرهم.

وفي ذات السياق، أعلنت مراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة، اليوم السبت، تعليق الدراسة في عدد من المدارس بداية من غدًا الأحد حتى إشعار آخر بسبب الاشتباكات المسلحة.

وقالت المراقبة في بيان لها أنه نظرًا لما تمر به منطقة سوق الجمعة وبالتحديد محلة شرفة الملاحة ومن جاورها من قصف صاروخي عشوائي برًا وجوًا، تعلق الدراسة في المدارس، اعتبارًا من يوم غد الأحد إلى حين إشعار آخر.

 

 

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  • منطقة االمخدرات وصناديق الخمور ومقاهي الكفر والعصيان قرقارش الي لابد فيها ولد عبد السلام جلود وفروخ الوحيشي والكعباز فيىحي الفيلات ـ حي على الدولار مكان العملاء والمندسين خلف زرقاء اليمامة ونادي الرمال مكان الخرارات وطابيات الهندي تجار الهيروين الي عايشين بشمالاتهم ـ هم وصرب البوسنة مسؤلين عن قصف منطقة بلدية سوق الجمعة ـ وإدارة المعلومات العسكرية على علم بما يحدث ـ والرد حيكون قاسي بالقوات العسكرية للطيران الليبي.

    رد

  • منطقة االمخدرات وصناديق الخمور ومقاهي الكفر والعصيان قرقارش الي لابد فيها ولد عبد السلام جلود وفروخ الوحيشي والكعباز فيىحي الفيلات ـ حي على الدولار مكان العملاء والمندسين خلف زرقاء اليمامة ونادي الرمال مكان الخرارات وطابيات الهندي تجار الهيروين الي عايشين بشمالاتهم ـ هم وصرب البوسنة مسؤلين عن قصف منطقة بلدية سوق الجمعة ـ وإدارة المعلومات العسكرية على علم بما يحدث ـ والرد حيكون قاسي بالقوات العسكرية للطيران الليبي.

    youtube.com/watch?v=tn6uN6-twbs

    رد

  • منطقة االمخدرات وصناديق الخمور ومقاهي الكفر والعصيان قرقارش الي لابد فيها ولد عبد السلام جلود وفروخ الوحيشي والكعباز فيىحي الفيلات ـ حي على الدولار مكان العملاء والمندسين خلف زرقاء اليمامة ونادي الرمال مكان الخرارات وطابيات الهندي تجار الهيروين الي عايشين بشمالاتهم ـ هم وصرب البوسنة مسؤلين عن قصف منطقة بلدية سوق الجمعة ـ وإدارة المعلومات العسكرية على علم بما يحدث ـ والرد حيكون قاسي بالقوات العسكرية للطيران الليبي.

    .youtube.com/watch?v=VqpKXGvWy58

    رد

  • منطقة االمخدرات وصناديق الخمور ومقاهي الكفر والعصيان قرقارش الي لابد فيها ولد عبد السلام جلود وفروخ الوحيشي والكعباز فيىحي الفيلات ـ حي على الدولار مكان العملاء والمندسين خلف زرقاء اليمامة ونادي الرمال مكان الخرارات وطابيات الهندي تجار الهيروين الي عايشين بشمالاتهم ـ هم وصرب البوسنة مسؤلين عن قصف منطقة بلدية سوق الجمعة ـ وإدارة المعلومات العسكرية على علم بما يحدث ـ والرد حيكون قاسي بالقوات العسكرية للطيران الليبي.

    .youtube.com/watch?v=VqpKXGvWy58

    رد

  • اى مكان للخوان يجب تدميره بالكامل بعد ان باعوا الوطن لن يبقى منهم كلب على قيد الحياة حتى لو تم التضحية بمائة الف من حثالة المجتمع من اجل ان يعيش ستة مليون ليبى فى امن وامان اضرب يامشير بكل قوة مهما كانت التضحيات فالوطنى اغلى

    رد

  • لين اوصل فيكم الدق باش حركتوا ابواقكم لكن لما كانوا المزاريط يبعثوا جرافات الموت لبنغازى ودرنة وكل يوم يتم اغتيال اعلامى او شيخ دين او عسكرى مافيش حد منكم اتحرك ولا افتح فمه.
    حالياً اوصل فيكم الدق من حمايتكم لمن نهبوا خيرات البلاد، معيتيقة يرجم فيها البقرة ومافيش راجل منكم اتحرك، خليكم فى اقفاصكم يا كتاكيت.

    رد

  • نوام طرابلس لم يسمعوا ان السراج باع طرابلس للسلطان العثمانى وسلمه المفتاح والاوراق وانتم الان حريم السلطان العثمانلى وعبيد عنده يغتصب نسوانكم المجاهدات فى خيام النكاح ولا يعنيهم الشرف ولا الكرامة ولا سيادة الوطن لذلك نراهم راضون عن الذل والعار حتى لو دمرت طرابلس على رؤوس الخوان والعثمانيين من اجل تحريرها فلا مانع ارض محررة طاهرة افضل من مدينة نجسة بوجود الخوان وجيش الدعارة التركى

    رد