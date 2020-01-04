دربت داعش والنصرة.. صحيفة تركية: شركة “سادات” مقاول عسكري تركي متواجد في ليبيا بالفعل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت صحيفة “أحوال تركية”، إن اتفاق التعاون العسكري بين تركيا وليبيا المُوقّع في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي يتضمن أحكامًا بشأن استضافة أفراد، مشيرة إلى أن هذا الأمر أثار تساؤلات لدى أحزاب المعارضة عما إذا كانت شركة “سادات” الخاصة للاستشارات والخدمات الأمنية والعسكرية، ستكون من بين الجماعات المدنية التي سيتم نشرها في ليبيا.

الصحيفة أوضحت ، في تقرير لها، أن اتفاق التعاون العسكري، يتضمن أن تركيا قد ترسل أشخاصًا مدنيين أعضاء في منظمات الدفاع والأمن إلى ليبيا.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لا توجد اتفاقيات أخرى وقعتها تركيا مع دول أخرى، لديها مثل هذا التعريف الضمني المفتوح، متسائلاً: “من هي منظمات الدفاع والأمن المذكورة في المذكرة، ومن سيسيطر عليها؟”.

وكشفت الصحيفة، أن شركة سادات الأمنية والعسكرية التي أسسها العميد التركي السابق عدنان تانريفردي، متواجدة في ليبيا منذ ظهورها لأول مرة، مؤكدة أن المرة الأولى التي تطرقت فيها لليبيا على موقعها على الإنترنت كانت في مايو 2013م، عندما قامت بزيارة لتحديد احتياجات القوات المسلحة الليبية الجديدة.

وقالت إن تقارير ذكرت أيضًا أن ضباط الجيش التركي السابقين في “سادات” كانوا يتألفون أساسًا من خبراء حرب خاصين تم فصلهم من الجيش بسبب ميولهم الإسلامية.

وحسب الصحيفة التركية، قضى تانريفردي، وهو أيضًا كبير مستشاري الأمن للرئيس أردوغان، معظم حياته المهنية في إدارة الحرب الخاصة بالجيش التركي، كما شغل لاحقًا منصب رئيس رابطة المدافعين عن العدالة، التي شكلت أساس شركة “سادات”.

واحتل تانريفردي عناوين الصحف الأسبوع الماضي خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي، عندما قال إن شركته تمهد الطريق لوصول المهدي المُنتظر المُخّلص، وفقًا للتعاليم الإسلامية، حيث قال إن العالم الإسلامي سيتحد تحت قيادة المهدي.

وكان المسؤول السابق في البنتاجون، مايكل روبن، كتب عام 2017م: من الواضح أن سادات يتبع وينفذ أجندة أردوغان دون قيود كونه كيانًا حكوميًا.

وقال روبن، وآخرون في وسائل الإعلام الدولية إن سادات لعبت دورًا نشطًا في قمع محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو 2016م في تركيا، حيث تلقت سادات تمويلًا من الحكومة التركية لتدريب حوالي 3000 مقاتل أجنبي سيتم نشرهم في سوريا وليبيا.

ونقلت الصحيفة التركية، بحسب روبن، أن تنظيم داعش، والنصرة، كانا من بين الجماعات التي قدمت لها سادات تدريبات عسكرية.

وقال زعيم حزب المعارضة ووزير الداخلية السابق، ميرال أكزينر، في يناير 2018م، إن “سادات” أدار معسكرات تدريب في وسط الأناضول، لخلق فوضى في تركيا خلال فترة الانتخابات في يونيو من نفس العام.

ووفق الصحيف، كشف تانريفردي في فبراير الماضي، بالتفصيل عن حلمه بإقامة دولة إسلامية كونفدرالية تضم 61 دولة ذات أغلبية مسلمة، وضعت في ثماني مجموعات حسب العرق والموقع، خلال مؤتمر الاتحاد الإسلامي الدولي الثاني، بدعم من مركز أبحاثه الاستراتيجي للمدافعين عن العدالة(ASSAM).

وقال تانريفردي، في كلمة ألقاها في المؤتمر، إنه يتعين على الدول الإسلامية إنشاء وزارات وحدة إسلامية تعقد اجتماعاتها بانتظام لمناقشة كيفية إقامة اتحاد.

وقال تانريفردي إن تركيا وإيران وسوريا ومنظمة المقاومة العراقية وفلسطين، يجب أن يكونوا جوهر التعاون الدفاعي بين الدول الإسلامية، مع تشكيل قوة انتشار سريع للإسلام تتألف من لواء برمائي ولواء مدرع ولواء جوي، ولواء الهبوط.

وعلق النائب الجمهوري، فكري سايلار، بأنه في حالة وجود حركة اجتماعية أخرى أو احتجاجات أو حركة عمالية تكتسب زخماً، فإن شركة “سادات” تخرج وتقتل الناس دون عقاب بدعوى أنهم إرهابيون.

ووافق البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتا، مقابل معارضة 184 عضوا، وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج وتركيا بقيادة رجب أردوغان.

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